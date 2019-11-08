رئيس فنزويلا يدعم احتجاجات سانتياجو: تشيلى تكتب صفحات المجد فى التاريخ

كتبت فاطمة شوقى

أعرب رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو ، مرة أخرى عن دعمه للاحتجاجات الشعبية فى تشيلى ، المستمرة منذ 21 يوما، ضد الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا، ومؤيدا لإنشاء جمعية تأسيسية لتغيير الوضع الحالى.

وقال الرئيس الفنزويلى أن هذه هى الفرصة لتلك الدولة فى أمريكا الجنوبية للاستيقاظ و "إذا استيقظت تشيلى ، فإن كل أمريكا اللاتينية تستيقظ"، وكان ذلك أثناء افتتاح المعرض الدولى الخامس عشر للكتاب فى فنزويلا (Filven) 2019 ، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وتابع مادورو: "التشيليين لن يتوقفوا حتى يحصلون على مطالبتهم ، وتشيلى تكتبت صفحات المجد فى التاريخ فى عام 2019 الجارى".بالإضافة إلى ذلك ، شكك فى أن التعبئة لا تحظى بالأهمية التى تستحقها فى بعض وسائل الإعلام ، لذا كرر أن "هناك شبكات اجتماعية وهناك وسائل اعلام فنزويلية ، لكشف ما يحدث فى تشيلى".

وفيما يتعلق بالمشهد السياسى الجديد للأرجنتين بعد انتخاب ألبرتو فرنانديز رئيسًا للبلاد ، أعرب مادورو عن أمله أن يستيقظ الشعب الأرجنتيني ويعود إلى السطح بقوة ".

من ناحية أخرى ، أكد رئيس فنزويلا مجددًا أنه على الرغم من الحصار التجارى والمالى الذى تفرضه الولايات المتحدة بشكل غير قانونى على بلده ، فقد عززت فنزويلا قناعتها بالحفاظ على السلام والديمقراطية والرخاء من أجل مستقبلها.