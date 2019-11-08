رئيس الوفد السورى: منفتحون على وضع دستور جديد للحفاظ على الثوابت الوطنية

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قال رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية فى لجنة مناقشة الدستور الدكتور أحمد الكزبرى، اليوم الجمعة، إن الوفد السورى حاول خلق أرضية مشتركة مبنية على الثوابت الوطنية التى لا يمكن لأى سورى إلا وأن يتفق معها بالمطلق وهى سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب.



وأضاف الكزبرى - خلال مؤتمر صحفى فى جنيف وفقا لوكالة الأنباء السورية / سانا / أن التوافق بين جميع الأطراف على القضايا الجوهرية يهيئ لتحقيق تقدم فى عمل لجنة مناقشة الدستور.



وأوضح الكزبرى أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية فى لجنة مناقشة الدستور تقدم بمقترح حول ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب وتكريس ذلك بالدستور، مشيراً إلى أن الأطراف الأخرى قدمت العديد من الأوراق لم تتم مناقشتها لأنها كانت مخالفة لجدول الأعمال الذى توافقنا عليه.



وأضاف الكزبري:" نحن منفتحون على وضع دستور جديد شريطة أن يحافظ على الثوابت الوطنية وينال موافقة الشعب السوري".



من جانبه، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، أن النقاشات فى الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور كانت مهنية، مشيراً إلى أن الجولة القادمة ستنطلق فى الـ 25 من الشهر الجارى.



وقال بيدرسون خلال المؤتمر صحفي: "اللجنة ناقشت العديد من القضايا المهمة وفى مقدمتها وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها إضافة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب"، معرباً عن أمله بأن يسهم انطلاق عمل اللجنة فى إيجاد حل سياسى للأزمة فى سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السورى.