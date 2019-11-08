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رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ: شوادر لعرض لحوم طازجة بأسعار مخفضة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:00 ص
رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ: شوادر لعرض لحوم طازجة بأسعار مخفضة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ومحافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إنه سيتم افتتاح شوادر لبيع اللحوم البلدية الطازجة، بعدد من المدن على غرار الشادر ببلطيم، لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، تحت إشراف مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، وتنفيذ لجنة المعارض بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، بهدف استقرار أسعار اللحوم البلدية الطازجة بمدن المحافظة.

أضاف رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة بكفر الشيخ، تتابع حركة البيع والشراء بالأسواق، وهناك انخفاض فى أسعار السلع والخضراوات، لاحظها الجمهور، بالإضافة إلى انخفاض أسعار اللحوم والتى تتراوح بين 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو حسب نوعية اللحوم.

كما أوضح المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن أسعار الفاكهة والخضراوات سجلت انخفاض، حيث إن كيلو الطماطم بجنيهين ونصف، وكيلو البرتقال بـ4 جنيهات، وكيلو الرمان بـ 4 جنيهات.


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