رئيس الغرفة التجارية بسوهاج: 5 معارض للسلع منخفضة الأسعار بالمحافظة

سوهاج محمود مقبول

أكد خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، أن هناك انخفاضا ملحوظا فى الأسعار على مستوى المحافظة، وخاصة فى أسعار السلع الغذائية، واللحوم والخضراوات والفواكه وكذلك مواد البناء.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سعر كيلو اللحوم الحمراء وصل بمحافظة سوهاج إلى 80 جنيهًا، وانخفضت أسعار الخضراوات، وفى مقدمتها الطماطم حيث وصلت إلى 4 جنيهات للكيلو الواحد (سعر التجزئة)، كذلك انخفضت أسعار الفاكهة، حيث انخفض سعر الكيلو الواحد منها ما بين 2 إلى 5 جنيهات.

وأكد رئيس الغرفة أن الانخفاضات أيضًا وصلت إلى مواد البناء، حيث أنخفض سعر طن الحديد اليوم إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 14 ألف جنيه، وهذا السعر فى متناول شريحة كبيرة من المواطنين، وهناك انخفاضات أخرى سوف تحدث لمواد البناء.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بسوهاج إلى أن الغرفة تقدم كافة الخدمات لجمهور المستهلكين وتم تنظيم العديد من الاجتماعات مع ممثلى القطاع العام والقطاع الخاص، وبناء عليه تم تحفيز التجار على تخفيض الأسعار بكل المراكز على مستوى المحافظة.

وأنهى رئيس الغرفة تصريحاته لـ"اليوم السابع" قائلاً إن الغرفة تقيم حاليا 5 معارض بحى شرق وغرب سوهاج وبمركز البلينا وجرجا وهناك مخطط لتعميم تلك المعارض على مستوى المحافظة وهذه المعارض تتم بالمشاركة مع وزارة الداخلية ومديرية التموين بسوهاج وهذه المعارض تشمل السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لجمهور المستهلكين على مستوى المحافظة.