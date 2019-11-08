رئيسة سنغافورة تؤدى مناسك العمرة خلال زيارتها للسعودية

وكالات

أدت رئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب، والوفد المرافق لها مناسك العمرة أمس الخميس، وذلك خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وكان فى استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسئولين بمكة المكرمة .