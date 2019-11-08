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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:19 ص
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رئيسة سنغافورة تؤدى مناسك العمرة خلال زيارتها للسعودية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:19 ص
رئيسة سنغافورة تؤدى مناسك العمرة خلال زيارتها للسعودية رئيسة سنغافورة تؤدى مناسك العمرة
وكالات

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أدت رئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب، والوفد المرافق لها مناسك العمرة أمس الخميس، وذلك خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وكان فى استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسئولين بمكة المكرمة .


سنغافورة

رئيسة سنغافورة

حليمة يعقوب

مكة المكرمة

مناسك العمرة

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