رؤساء الجامعات العامة فى كتالونيا يوصون المعلمين بإلغاء الامتحانات أيام الإضراب

كتبت فاطمة شوقى

دعا رؤساء الجامعات العامة فى كتالونيا المعلمين بإلغاء الامتحانات أيام الإضرابات التى تحدث فى الإقليم، والتى تطالب بالانفصال عن إسبانيا، وفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفصول الدراسية فى المدارس والمعاهد أصبحت فارغة بسبب الإضرابات التى دعت إليه اتحاد الطلاب SE الذى استمر 72 ساعة .

وبدأت اعتصامات جديدة اليوم الجمعة فى مدينة برشلونة، ولذلك رغبت الحكومة الكتالونية فى ضمان وجود موظفين لائقين لمساعدة الطلاب الذين لا ينضمون إلى الإضراب.

وتقوم مجموعة من الطلاب بإثارة الاحتجاجات والدعوة إلى إضراب عام، وبعث رؤساء الجامعات الكتالونية للجامعات العامة (ACUP)، التى تضم جامعات أوهاكو العامة فى كتالونيا، بيانًا عبروا فيه عن قلقهم بشأن الأحكام التى فرضتها المحكمة العليا على قادة الاستقلال والأساتذة الملحقين بجامعة Convivència، وردت -من خلال بيان- داعية إلى "احترام الحرية الأيديولوجية لأعضائها وسيادة القانون".

وتعانى كتالونيا من احتجاجات واشتباكات بسبب الدعوة إلى انفصال الإقليم، والتنديد بحكم المحكمة العليا بإدانة 9 من المسئولين الانفصالين والحكم عليهم بحوالى 13 عاما من السجن.