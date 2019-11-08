سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

دبلوماسى مغربى : حريصون على دعم العلاقات التاريخية التى تجمعنا بتونس

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:00 م
دبلوماسى مغربى : حريصون على دعم العلاقات التاريخية التى تجمعنا بتونس قيس سعيد الرئيس التونسى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سفير المملكة المغربية الجديد لدى تونس، طارق حسن، حرص المملكة على دعم العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين في مختلف الميادين .

جاء ذلك خلال لقاء حسن بكاتب الدولة للشئون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشئون الخارجية التونسية، صبري بشطبجي، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة لتسليمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا للمملكة المغربية في تونس، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية .

من جانبه ، أكد بشطبجي استعداد الوزارة لتسهيل مهمة الدبلوماسي المغربي ومساعدته على أدائها على أكمل وجه، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في عمله ، ومثمنا عمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين .


تونس

المغرب

دبلوماسى

اخبار تونس

اخبار المغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة