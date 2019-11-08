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حصار عشرات الأشخاص داخل مركز تسوق ببريطانيا جراء الأمطار الغزيرة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:50 ص
حصار عشرات الأشخاص داخل مركز تسوق ببريطانيا جراء الأمطار الغزيرة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، بحصار عشرات الأشخاص داخل مركز تسوق في مدينة شيفيلد جنوب يوركشير ببريطانيا، مساء أمس، إثر سقوط الأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث فيضانات في جميع أنحاء المدينة.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن كميات المياه الكبيرة أسفرت عن وقوع فوضى في وسائل النقل عبر أجزاء كبيرة من شمال البلاد، حيث أدت الأمطار إلى إغلاق الشوارع وإلغاء خدمات القطارات، كما تم إخلاء 35 منزلًا في مدينة مانزفيلد.

وكانت مصادر إعلامية أخرى قد ذكرت أمس، أن فيضانات وأمطارا غزيرة تسببت في عرقلة حركة السير والمواصلات في أجزاء واسعة من شمال بريطانيا، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوي البريطاني 42 تحذيرًا من فيضانات في مقاطعتي يوركشير وديربيشير، وذلك نسبة لتوقع استمرار هطول الأمطار بمعدلات غزيرة حتى اليوم.


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