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حبس 4 متهمين بالإتجار فى المخدرات بمصر القديمة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:53 م
حبس 4 متهمين بالإتجار فى المخدرات بمصر القديمة بندقية خرطوش- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات،  لحيازتهم سلاح نارى، وكمية من مخدر "الكريستال ميث" وزنت 750 جراما بمصر القديمة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط تاجر سيارات، سائق، عاطلَين، أثناء تواجدهم أعلى كوبرى عباس، مُستقلين سيارة "قيادة الأول وملك والد الرابع"، وبحوزتهم كمية من مخدر "الكريستال ميث" وزن 750 جراما - بندقية خرطوش و10 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 
 

مخدر الكريستال ميث

مخدرات

مصر القديمة

محكمة جنوب القاهرة

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