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حبس مسجلين خطر كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف المحمولة بشبرا الخيمة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:04 م
حبس مسجلين خطر كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف المحمولة بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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أمر عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بحبس مسجلى خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامها بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة والمواطنين بشبر ا الخيمة .

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة،بورود  معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمه أكدتها التحريات ،مفادها قيام كل من :- سامح م  ع  44 سنة، عاطل  السابق اتهامه في 19 قضية، مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه ،و شحوت م  ش   44 سنة، عاطل ،السابق اتهامه في 7 قضايا ،ومسجل شقى سرقة بالإكراه بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بالطرق العامة بإسلوب المغافلة ،والتردد على دائرة القسم لممارسة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمان بأكمنه اعدت لذلك حال استقلالهما مركبة توك توك بدون لوحات معدنية قيادة الثانى، وبحوزتهما 2 هاتف محمول وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها وان الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات السرقة,

بتطوير مناقشة المتهمين عن نشاطهما الإجرامي أقرا بارتكابهما وقائع أخرى، تم بإرشاد المتهمين، ضبط 2  سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم و6 طلقة من ذات العيار ،وعدد من ،الهواتف المحمولة المستولى عليها وتم بيعهما، واضافا قيامهما بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على ملذاتهما ،وتم إحالة المتهمين للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.

 


سرقه بالإكراه

امن القليوبية

تشكيل عصابى

الهواتف المحموله

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