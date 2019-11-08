حبس سيدة هاربة من أحكام غرامات بقيمة 2 مليون جنيه فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الشرابية، بحبس سيدة صاحبة محل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، على هاربة من أحكام قضائية بغرامات 2 مليون جنيه فى الشرابية.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضابط مباحث قسم شرطة الشرابية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "س. ا .م" 32 سنة صاحبة محل أدوات كهربائية ومقيمة 7 حارة عبد القوي دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 1622/6572 لسنة 2012 الشرابية "مبانى" والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت اثنان مليون وثلاثمائة ثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وسبعون جنيها، وبمواجهتها بالحكم الصادر ضدها أقرت به، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها.