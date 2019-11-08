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حبس سائق بتهمة سرقة بطاريات السيارات فى مدينة نصر

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:52 م
حبس سائق بتهمة سرقة بطاريات السيارات فى مدينة نصر حبس _ ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر ،بحبس ، سائق  4 أيام على ذمة التحقيق ، لاتهامه بسرقة بطاريات 16 سيارة . 
 
تلقى اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط  بوحدة مباحث قسم مدينة نصر، ، ضبط "ي. ع. ا"  27 سنة سائق اثناء استقلاله  السيارة ملكه رقم  أ أ ج 7261ماركة سوزوكي فان بيضاء اللون  " بدون لوحات معدنية "، بحوزته بطارية سيارة " مجهولة المصدر " , و 2 مفتاح  ، مفك"
 
وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها من داخل السيارة رقم "  س ن أ 728   بأسلوب " الضغط على الكابود " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني تعرف على المضبوطات ، واتهمه بالسرقة. 
 
واعترف المتهم بارتكاب 14 حادث سرقة بطاريات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدي عميله " سيء النية"، "عبد الرحيم. ا. 28 عامل لحام بمحل كاوتش كائن بشارع ترعة الجبل دائرة قسم شرطة الزيتون ومقيم شارع وابور المياه بذات الدائرة ، وباستدعاء  المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وتحررت ملاحق محاضر للمحاضر الأصلية .
 

مدينة نصر

قسم مدينة نصر

نيابة مدينة نصر

سرقة بطاريات السيارات

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