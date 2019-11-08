حبس سائق بتهمة سرقة بطاريات السيارات فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر ،بحبس ، سائق 4 أيام على ذمة التحقيق ، لاتهامه بسرقة بطاريات 16 سيارة .

تلقى اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط بوحدة مباحث قسم مدينة نصر، ، ضبط "ي. ع. ا" 27 سنة سائق اثناء استقلاله السيارة ملكه رقم أ أ ج 7261ماركة سوزوكي فان بيضاء اللون " بدون لوحات معدنية "، بحوزته بطارية سيارة " مجهولة المصدر " , و 2 مفتاح ، مفك"

وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها من داخل السيارة رقم " س ن أ 728 بأسلوب " الضغط على الكابود " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني تعرف على المضبوطات ، واتهمه بالسرقة.

واعترف المتهم بارتكاب 14 حادث سرقة بطاريات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدي عميله " سيء النية"، "عبد الرحيم. ا. 28 عامل لحام بمحل كاوتش كائن بشارع ترعة الجبل دائرة قسم شرطة الزيتون ومقيم شارع وابور المياه بذات الدائرة ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وتحررت ملاحق محاضر للمحاضر الأصلية .