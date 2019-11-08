جون بولتون يغيب عن جلسة لمجلس النواب الأمريكى حول عزل ترامب

وكالات

كشفت وسائل إعلام أمریكیة عن غیاب جون بولتون، مستشار الأمن القومى السابق للرئیس الأمریكى، عن جلسة الإدلاء بشھادته فى مجلس النواب الأمريكى فى إطار تحقیقات عزل الرئیس دونالد ترامب.

ونقلت شبكة "سى إن بى سى" عن مسؤول فى لجنة الاستخبارات بمجلس النواب قوله، إن "بولتون لم یحضر الجلسة الخميس"، وأشار إلى أن محامى بولتون، أبلغ المجلس بأن موكله، ھدد باللجوء إلى القضاء في حال أصدر المجلس استدعاء يلزمه بالحضور، لتقدیم ما لديه من معلومات بخصوص الاتھامات الموجھة لترامب، بالضغط على أوكرانیا، لفتح تحقیق یضر بأحد منافسيه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.