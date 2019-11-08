سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جون بولتون يغيب عن جلسة لمجلس النواب الأمريكى حول عزل ترامب

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:04 ص
جون بولتون يغيب عن جلسة لمجلس النواب الأمريكى حول عزل ترامب مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق جون بولتون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وسائل إعلام أمریكیة عن غیاب جون بولتون، مستشار الأمن القومى السابق للرئیس الأمریكى، عن جلسة الإدلاء بشھادته فى مجلس النواب الأمريكى فى إطار تحقیقات عزل الرئیس دونالد ترامب.

ونقلت شبكة "سى إن بى سى" عن مسؤول فى لجنة الاستخبارات بمجلس النواب قوله، إن "بولتون لم یحضر الجلسة الخميس"، وأشار إلى أن محامى بولتون، أبلغ المجلس بأن موكله، ھدد باللجوء إلى القضاء في حال أصدر المجلس استدعاء يلزمه بالحضور، لتقدیم ما لديه من معلومات بخصوص الاتھامات الموجھة لترامب، بالضغط على أوكرانیا، لفتح تحقیق یضر بأحد منافسيه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المسؤول، إن "توجيه البيت الأبيض، لبولتون بعدم حضور الجلسة، سيضاف كدليل على عرقلة ترامب لعمل الكونجرس".

 


الولايات المتحدة

جون بولتون

الرئيس الأمريكى

ترامب

عزل ترامب

مجلس النواب الأمريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأمين الصحى الشامل يكشف طريقة الحجز الإلكترونى للحصول على الخدمة

التأمين الصحى الشامل يكشف طريقة الحجز الإلكترونى للحصول على الخدمة

12 بندًا مُعفى من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

12 بندًا مُعفى من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

"التعليم" توجه المدارس بحصر التلاميذ متكررى الغياب المعرضين للتسرب

"التعليم" توجه المدارس بحصر التلاميذ متكررى الغياب المعرضين للتسرب

كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

"خطة البرلمان" تعقد 20 اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامى.. والأجور والدعم الأبرز

"خطة البرلمان" تعقد 20 اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامى.. والأجور والدعم الأبرز

10 معلومات عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب

10 معلومات عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب

بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو

بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة