"تنشيط السياحة" بأسيوط تنظم ندوات توعوية لرفع الوعى السياحى

أسيوط/ضحا صالح - هيثم البدرى

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، استمرار خطة المحافظة فى ملف تنمية الوعى السياحى لدى المواطنين من خلال توقيع العديد من برتوكولات التعاون بين الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى والعديد من الهيئات والمؤسسات والمديريات بالمحافظة لتنظيم رحلات وإقامة ندوات لتعريق النشء والطلاب والمواطنين بالأماكن السياحية والأثرية التى تمتلكها المحافظة والتى تمثل مختلف الحضارات.

وأشار المحافظ إلى تقديم كافة سبل الدعم لنشر الثقافة السياحية لدى المواطنين بكافة فئاتهم.

وفى هذا الإطار قامت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالتنسيق مع الإدارة المركزية الأزهرية والمجلس القومى للمرأة بتنظيم ندوة توعوية لمديرى الإدارات الأزهرية ومشايخ المعاهد الأزهرية بمعهد فتيات الشيخ حسين رشدى الثانوى بأسيوط للتعريف بأهمية قطاع السياحةً داخليًا وخارجيًا وتأثيره على الاقتصاد المصرى بحضور دكتور عبد الناصر حسن وكيل المنطقة الأزهرية بأسيوط وهالة فرغلى مدير إدارة البيئة بالمحافظة كممثل عن المجلس القومى للمرأة وعدد من الأخصائيات الاجتماعيات بالمعهد.

وأوضح عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى خلال الندوة الدور الذى تقوم به الهيئة الإقليمية فى نشر الوعى السياحى لدى النشء والطلاب والعمل على رفع درجات الانتماء الوطنى لدى طلاب المدارس والجامعات الأزهرية بتعريفهم بتاريخ وآثار بلدهم وما تذخر به من مقومات تجعلها من أولى البلاد عالميًا فى السياحة.

وفى نهاية الندوة قام الحسينى بتوزيع جوائز على الفائزين فى المسابقة التى أجرتها الهيئة بين الإدارات الأزهرية.