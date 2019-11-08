تعرف على عقوبة شخص استولى على مليون جنيه من ضحاياه بسوهاج

كتب سليم على

ضبطت مباحث الأموال العامة بسوهاج شخصا استولى على قرابة مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغًا من (6 مواطنين - جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص (مدرس بمدرسة جرجا الثانوية التجارية بنين - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها (920 ألف جنيه) لتوظيفها لهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

يواجه المتهم تهمة في تلك الواقعة تواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

وتتراوح عقوبة النصب والاحتيال التي أقرها قانون العقوبات، ما بين شهر حتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتًا إلى أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.