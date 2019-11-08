تعرف على المسشفيات بمحافظة الإسكندرية والهيئات التابعة لها

الاسكندرية جاكلين منير

تعد محافظة الإسكندرية هى العاصمة الثانية لمصر، ويوجد بها خدمة طبية جيدة على مستوى الأحياء المختلفة، حيث تنتشر المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة فى أحياء الإسكندرية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن السكندرى.

وتتوزع المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، وفقًا للهيئات التابعة لها بالإسكندرية، حيث تتعدد الجهات التي تتولى الإشراف على تلك المستشفيات وهى مديرية الشئون الصحية، المؤسسة العلاجية، الهيئة العامة للتأمين الصحى، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ديوان عام وزارة الصحة والسكان، أمانة وزارة الصحة النفسية، مستشفيات جامعة الاسكندرية، مستشفيات عسكرية وهيئة الشرطة

والمستشفيات التى تقع تحت إشراف مديرية الصحة بالإسكندرية هى: مستشفى أبو قير العام، مستشفى الجمهورية، مستشفى رأس التين العام، مستشفى العجمى العام، مستشفى العامرية العام، مستشفى جمال حماد المركزى شرق الإسكندرية، مستشفى برج العرب المركزى، مستشفى الرمد العام بمنطقة مرحم بك، مستشفى الحميات بمنطقة الحضرة، مستشفى صدر المعمورة، مستشفى كوم الشقافة، مستشفى أطفال فوزى معاذ بمنطقة سموحه، مستشفى أطفال الأنفوشى، مستشفى أطفال الرمل، مستشفى المحافظة للولادة، مستشفى صلاح العوضى.

أما المستشفيات التى تشرف عليها المؤسسة العلاجية فهى: مستشفى القبطى بمنطقة محرم بك، مستشفى أحمد ماهر بمنطقة محطة مصر، مستشفى دار الولادة بمنطقة كرموز.

والمستشفيات التى تشرف عليها هيئة التأمين الصحى هى : مستشفى أبو قير التخصصى، مستشفى جمال عبد الناصر بمنطقة الحضرة، مستشفى طلبة المدارس بمنطقة سبورتنج، مستشفى كرموز العمالى

أما المستشفيات التى تقع تحت إشراف الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فهى: مستشفى المبرة التعليمى.

والمستشفيات التى تقع تحت إِشراف المراكز الطبية المتخصصة هى مستشفى شرق المدينة، ومستشفى القبارى العام.

أما المستشفيات التى تقع تحت إشراف جامعة الإسكندرية فهى: مستشفى الرئيسى الجامعى "الميرى" وتقع بمنطقة الأزاريطة، مستشفى التعليمى الجديد، مستشفى الحضرة، مستشفى الشاطبى للأطفال، مستشفى الشاطبى للتوليد، مستشفى سموحة الجامعى، مستشفى برج العرب الجامعى.

وأخيرًا المستشفيات التى تتبع هيئة الشرطة هى مستشفى الشرطة أمام الحديثة الدولية.