تعرف على أماكن دخول الجماهير فى مباراة منتخب مصر الأوليمبى ومالي

كتب محمد مراد

حددت اللجنة المنظمة دخول جمهور الدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان، والدرجة الثالثة من بوابة نادي الزهور، والدرجة الثانية من بوابة يوسف عباس، ودخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يسار سيكون من بوابة صلاح سالم "دار المدرعات"، اما حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يمين من خلال طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.