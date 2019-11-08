سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يرشح رسميا مسؤولا سابقا بشركة فورد لشغل منصب وزير الطاقة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:03 ص
ترامب يرشح رسميا مسؤولا سابقا بشركة فورد لشغل منصب وزير الطاقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب رشح رسميا نائب وزير الطاقة دان برويليت وهو نائب سابق لرئيس شركة فورد لصناعة السيارات والمسؤول عن تنظيم الطاقة فى ولاية لويزيانا، لرئاسة الوزارة.

وفى حال تأكيد مجلس الشيوخ لهذا التعيين، فسوف يحل برويليت محل ريك بيرى الذى قال الشهر الماضى إنه سوف يستقيل بحلول نهاية هذا العام. ومن المتوقع أن يواصل الدفع بسياسة ترامب الخاصة بزيادة إنتاج النفط والغاز والفحم إلى أقصى حد مع خفض اللوائح المتعلقة بمنشآت الطاقة.

وقال برويليت فى بيان "إذا تأكد التعيين، سوف أعزز من إرث الوزير بيرى فى تشجيع استقلال الطاقة والابتكار والأمن للشعب الأمريكى".

وتولى برويليت (57 عاما) مسؤوليات متزايدة فى وزارة الطاقة خلال الأشهر الأخيرة فيما لمح بيرى إلى أنه سيستقيل. وقام برحلات دولية لصالح الوزارة وحضر عدة اجتماعات لمجلس الوزراء نيابة عن بيرى.

وكان برويليت نائبا لرئيس شركة فورد من عام 2004 إلى عام 2006. وبعد ذلك، تولى رئاسة شؤون السياسة العامة للرابطة المتحدة لسيارات الخدمات التى تقدم خدمات التأمين والخدمات المالية للمحاربين القدامى.

وكان برويليت وهو من مواليد لويزيانا، عضوا بمجلس الطاقة والمعادن بالولاية من 2013 الى 2016.

 

 

 


دونالد ترامب

وزارة الطاقة الأمريكية

دان برويليت

ريك بيرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

الأزهر يوضح حكم الاحتفال بالمولد البنوى الشريف والطريقة الصحيحة لإحيائه

الأزهر يوضح حكم الاحتفال بالمولد البنوى الشريف والطريقة الصحيحة لإحيائه

5 أهداف لـ"الوطنية للإعلام" فى إدارة المؤسسات الإعلامية.. تعرف عليها

5 أهداف لـ"الوطنية للإعلام" فى إدارة المؤسسات الإعلامية.. تعرف عليها

لو المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة.. متى يمكنها إلغاء القرار؟

لو المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة.. متى يمكنها إلغاء القرار؟

6 حقوق ومزايا محروم منها المحكوم عليه فى جناية.. تعرف عليها

6 حقوق ومزايا محروم منها المحكوم عليه فى جناية.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة