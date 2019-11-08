تخصيص 50 فدان لإقامة مجازر ومحاجر بيطرية لاستيعاب 24 ألف رأس ماشية بأسوان

كتب أحمد حسن

قرر المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، تخصيص مساحة 50 فدان لإنشاء مجازر ومحاجر بيطرية حدودية تستوعب 42000 رأس ماشية بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان.

وقال اللواء محمد ناصر، مدير المكرز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أن إقامة المجازر والمحاجر البيطرية بهذة المنطقة لها اهميتها الخاصة على الثروة الحيوانية بصفة عامة والمواطن بصفة خاصة.

وتابع تتمثل أهمية هذه المجازر، فى تنوع مصادر اللحوم وانخفاض سعر التكلفة اللحوم المستوردة، وحماية الثروة الحيوانية القومية من العدوى المحتملة ، وضمان عدم احتكار السوق".

يأتى ذلك فى إطار حرص الحــكومة لبحث اليات جديدة والحد من ارتــفاع أسعار الثروة الحيوانية وإتاحة المواطن البسيط لشراءها.