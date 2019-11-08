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تأييد أممى لمشروع قرار روسى يناهض تمجيد النازية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:30 ص
تأييد أممى لمشروع قرار روسى يناهض تمجيد النازية الأمم المتحدة -أرشيفية
أ.ش.أ

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تبنت لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك بأغلبية الأصوات، قرارا تقدمت به روسيا يناهض تمجيد النازية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن المشروع الروسى الذى طرح بعنوان "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تسهم في تصاعد الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، حظب بتأييد 121 دولة، في حين صوتت أوكرانيا والولايات المتحدة ضد القرار، مع امتناع 55 دولة عن التصويت.

وأضافت أن روسيا تقدم سنويا مشروع قرار لمكافحة تمجيد النازية، حيث قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف في وقت سابق إنه "ليس في المجتمع الدولي بأسره، سوى دولتين فقط ما زالتا تصوتان ضد هذا القرار، هما الولايات المتحدة وأوكرانيا".

ويوصي القرار دول العالم "باتخاذ إجراءات محددة ومناسبة، بما في ذلك في مجالي التشريع والتعليم بما يتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، من أجل منع مراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية وإنكار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة خلال الحرب العالمية الثانية".

كما يدين القرار بشدة "الحوادث المتعلقة بتمجيد النازية والدعاية لها"، ويحث الدول على "القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك تشريعيا، إذا اقتضت الظروف ذلك".


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