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بومبيو يلتقى ميركل فى ذكرى سقوط جدار برلين

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:31 ص
بومبيو يلتقى ميركل فى ذكرى سقوط جدار برلين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وكالات

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يلتقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، الجمعة، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، في إطار زيارته لألمانيا التي تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين، من المقرر ان يلتقى بومبيو وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور قبل إلقاء خطاب فى مؤسسة كويربر وإجراء محادثات مع ميركل.

وبحسب وكالة الانباء الالمانية سيلتقى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين ايضا وزير المالية أولاف شولتس وسيزيح الستار عن تمثال داخل السفارة الأمريكية.

وكانت الناطقة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز صرحت ان جدول اعمال اللقاءات سيتناول ملفّات الدولية إلى جانب العلاقة الثنائية.


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