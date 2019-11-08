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بومبيو: حلف الأطلسى يحتاج لتغيير قبل أن يعفو عليه الدهر

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:54 م
بومبيو: حلف الأطلسى يحتاج لتغيير قبل أن يعفو عليه الدهر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن حلف شمال الأطلسي بحاجة إلى النمو والتغيير وإلا سيعفو عليه الدهر.

وقال بومبيو خلال جلسة لتلقي الأسئلة والإجابة عليها بعدما ألقى كلمة في برلين "بعد مرور 70 عاما على حلف الأطلسي، صار بحاجة إلى النمو والتغيير. يحتاج إلى مجابهة الواقع وتحديات الحاضر".

 

وأضاف "إذا ظنت الدول أن بإمكانها الحصول على منفعة الأمن دون تزويد الحلف بالموارد التي يحتاجها، وإذا لم تف بالتزاماتها، فسيلوح خطر أن يصبح حلف الأطلسي غير فعال أو أن يعفو عليه الزمن".


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حلف الاطلسى

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