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بلتون: 3 أسباب وراء نمو أرباح إم إم جروب السنوى بنسبة 47% بالربع الثالث

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:31 م
بلتون: 3 أسباب وراء نمو أرباح إم إم جروب السنوى بنسبة 47% بالربع الثالث البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة إم إم جروب، عن نتائج أعمال الربع الثالث من 2019، مع صافى ربح من الأعمال الرئيسية بنحو 104 مليون جنيه، بنسبة نمو 47% مقارنة بالربع الثالث من 2018، وبنسبة انخفاض 7% مقارنة بالربع الثانى من 2019، وأرجع بلتون، أسباب النمو السنوى فى الأرباح إلى 3 أسباب وهى:
 
1- ارتفاع المبيعات بنسبة 16% على أساس سنوى نتيجة دمج نشاط شركة قنوات بدءً من الربع الرابع من 2018 مما عزز مبيعات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بنسبة نمو 13% على أساس سنوى وسط مبيعات قوية للسيارات بنسبة نمو 83% على أساس سنوى.
 
2- تحسن قوى فى هوامش الأرباح حيث ارتفع هامش مجمل الربح 3 نقاط مئوية على أساس سنوى مسجلاً 9.1% وارتفع هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب 1.7 نقطة مئوية على أساس سنوى مسجلاً 5.8% فى الربع الثالث من 2019.
 
3- نمو الدخل من شركات تابعة بنسبة 35% على أساس سنوى فى الأساس بتسجيل أرباح متماسكة من شركة تمويل. 

أما على أساس ربع سنوى، جاء ضعف الأرباح –بحسب بلتون- نتيجة

أولا زيادة التكاليف التسويقية والعمومية والإدارية بنسبة نمو 97% على أساس ربع سنوى من افتتاح متاجر التجزئة الخاصة بشركة قنوات تحت العلامة التجارية “K mobile” فهناك 8 متاجر تعمل حالياً و7 متاجر تحت الإنشاء، يستغرق تغطية التكاليف مدة تتراوح بين 3-6 أشهر مع ارتفاع التكاليف التسويقية لقطاع السيارات.

 
ثانيا ارتفاع التكاليف التمويلية بنسبة نمو 66% على أساس ربع سنوى الناتجة عن تمويل إضافة علامات تجارية فى مجال الأجهزة المنزلية ضمن محفظة أعمال شركة قنوات.
 
 ويشير إلى تسجيل النتائج المستقلة لشركة إم إم جروب أداء قوى فى الربع الثالث من 2019، مع ارتفاع هامش مجمل الربح بنسبة 4 نقاط مئوية على أساس سنوى وارتفاع هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة 2.4 نقطة مئوية على أساس سنوى إلى 10% و 6.5% على التوالى، نتيجة التحسن القوى لهامش مجمل ربح الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بنسبة نمو 2.8% على أساس سنوى مسجلا 7.7% بالإضافة إلى التحسن الذى شهدته هوامش مجمل ربحية قطاعى الاتصالات والسيارات بنسبة نمو 2.4 نقطة مئوية على أساس سنوى و4.1 نقطة مئوية على أساس سنوى مسجلتين 7.2% و 19.8% على التوالى.
 
وتمكن النتائج المستقلة للشركة من تعويض الضغوط التى شهدتها هوامش وأرباح شركة قنوات خلال ربع العام نتيجة تكاليف متاجر التجزئة فضلاً عن تسجيل خسائر فروق تحويل عملة بنحو 3 مليون جنيه إثر التراجع غير المواتى لسعر الدولار مقابل الجنيه، حيث تتعامل شركة قنوات نقداً مع سامسونج.
 
 
 
 

بلتون

إم إم جروب

اخبار البورصة

ارباح ام ام جروب

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