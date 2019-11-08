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انفجار بركان ساكوراجيما باليابان وسحابة رماد بارتفاع 5.5 كيلومتر

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:37 م
انفجار بركان ساكوراجيما باليابان وسحابة رماد بارتفاع 5.5 كيلومتر بركان
رويترز

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ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن بركان ساموراجيما فى اليابان أطلق اليوم الجمعة سحابة من الدخان والرماد بارتفاع عدة كيلومترات فى أكبر انفجار له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الوكالة نقلا عن محطة محلية للأرصاد الجوية إن البركان الموجود فى جزيرة كيوشو وهى الجزيرة الرئيسية الواقعة فى أقصى جنوب البلاد أطلق سحابة من الرماد بارتفاع 5.5 كيلومتر فى أول مرة يزيد فيها ارتفاع سحابة الدخان على خمسة كيلومترات منذ يوليو عام 2016.

وأشارت الوكالة إلى أن البركان نشط للغاية وأنه انفجر أكثر من مئة مرة فى العام الجارى وحده مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن.


بركان

الدخان

اليابان

ساموراجيما

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