اليوم.. افتتاح مهرجان قرية تونس الدولى للخزف والفخار بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

تنظم قرية تونس المهرجان السنوى الدولى لفن الخزف والفخار والحرف اليدوية، التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم، ويتم تنظيم الافتتاح الرسمى اليوم الجمعة، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حيث يتم تنظيم المهرجان للعام التاسع على التوالى، وهو تجمع فنى إنتاجى فريد لفنانى الخزف بمحافظة الفيوم.

ومن جانبه قال محمود الشريف، المنسق العام للمهرجان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن محافظة الفيوم تملك من المقومات ما يميزها عن الكثير من المحافظات بمصر، فهى أكبر واحة طبيعية فى مصر، وبها العديد من المحميات كمحمية قارون ومحمية وادى الريان ومحمية وادى الحيتان.

وأشار محمود الشريف، المنسق العام لمهرجان قرية تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، إلى أنه يتم تنظيم حفلات للفنون الشعبية المتنوعة كفن الغناء الشعبي والرقص الشعبي وفن الأراجوز إلى جانب ندوات شعرية، ومن الفعاليات المتميزة المقامة بالمهرجان والتى تتماشى مع جو الريف المصري الأصيل "الممشي البيئى"، وهو طريق يمر بين الحقول والمزارع يستمتع فيه المترددون على المهرجان بجمال الطبيعة سيرًا على الأقدام، مع عرض حي للحرف اليدوية التى تتميز بها قرى الفيوم على جانبي الطريق.

وأكد محمود الشريف، المنسق العام لمهرجان قرية تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، أن المهرجان يستهدف الترويج لقرية تونس محليا وعالميا كمجتمع إنتاجي فريد ومتميز لفن الخزف المصرى، وذلك بإقامة مهرجان سنوى للفخار والحرف اليدوية المصرية فى ميعاد ثابت كل عام، كما يستهدف المهرجان تسليط الضوء على إمكانيات محافظة الفيوم كمقصد فنى سياحى بيئى عالمى، والفئات المستهدفة بالمهرجان: الجمهور المصرى العاشق لتراث بلده والمحب للفنون، الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر بمختلف المحافظات.











