سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. افتتاح مهرجان قرية تونس الدولى للخزف والفخار بالفيوم

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:00 ص
اليوم.. افتتاح مهرجان قرية تونس الدولى للخزف والفخار بالفيوم أعمال فنية بالمهرجان
الفيوم – رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم قرية تونس المهرجان السنوى الدولى لفن الخزف والفخار والحرف اليدوية، التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم، ويتم تنظيم الافتتاح الرسمى اليوم الجمعة، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حيث يتم تنظيم المهرجان للعام التاسع على التوالى، وهو تجمع فنى إنتاجى فريد لفنانى الخزف بمحافظة الفيوم.

ومن جانبه قال محمود الشريف، المنسق العام للمهرجان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن محافظة الفيوم تملك من المقومات ما يميزها عن الكثير من المحافظات بمصر، فهى أكبر واحة طبيعية فى مصر، وبها العديد من المحميات كمحمية قارون ومحمية وادى الريان ومحمية وادى الحيتان.

وأشار محمود الشريف، المنسق العام لمهرجان قرية تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، إلى أنه يتم تنظيم حفلات للفنون الشعبية المتنوعة كفن الغناء الشعبي والرقص الشعبي وفن الأراجوز إلى جانب ندوات شعرية، ومن الفعاليات المتميزة المقامة بالمهرجان والتى تتماشى مع جو الريف المصري الأصيل "الممشي البيئى"، وهو طريق يمر بين الحقول والمزارع يستمتع فيه المترددون على المهرجان بجمال الطبيعة سيرًا على الأقدام، مع عرض حي للحرف اليدوية التى تتميز بها قرى الفيوم على جانبي الطريق.

وأكد محمود الشريف، المنسق العام لمهرجان قرية تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، أن المهرجان يستهدف الترويج لقرية تونس محليا وعالميا كمجتمع إنتاجي فريد ومتميز لفن الخزف المصرى، وذلك بإقامة مهرجان سنوى للفخار والحرف اليدوية المصرية فى ميعاد ثابت كل عام، كما يستهدف المهرجان تسليط الضوء على إمكانيات محافظة الفيوم كمقصد فنى سياحى بيئى عالمى، والفئات المستهدفة بالمهرجان: الجمهور المصرى العاشق لتراث بلده والمحب للفنون، الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر بمختلف المحافظات.

 

 

1 (1)

 

 
1 (3)
 
1 (2)
 

 

1 (4)
 

الفيوم

محافظة الفيوم

مهرجان الفخار بقرية تونس

مهرجان الخزف والفخار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

الأزهر يوضح حكم الاحتفال بالمولد البنوى الشريف والطريقة الصحيحة لإحيائه

الأزهر يوضح حكم الاحتفال بالمولد البنوى الشريف والطريقة الصحيحة لإحيائه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة