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النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي حول 4 كيلو حشيش ضبطت بحوزة عاطل بالمطرية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:21 م
النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي حول 4 كيلو حشيش ضبطت بحوزة عاطل بالمطرية مخدر الحشيش_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة المطرية، سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى حول واقعة ضبط عاطل بحوزته 4 كيلو من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه فى المطرية، كما أمرت النيابة بإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط قسم شرطة المطرية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "ك. ع. ص"54 سنة عاطل ومقيم شارع إسماعيل الطويل ـ عرب الحصن ـ دائرة القسم، اثناء تواجده بمنطقة سكنه.

وعثر بحوزته على المضبوطات" 4 كيلو و500 جرام حشيش، 500 جنيه ، 2 هاتف محمول، سلاح ابيض " مطواة "وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول، لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

 


المعمل الكميائى

ارسال التقرير

4 كيلو حشيش

اتجار المخدرات

قسم المطرية

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