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النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سرقة شقة بالقاهرة الجديدة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:00 ص
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سرقة شقة بالقاهرة الجديدة كاميرات مراقبة-ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء الشهود فى واقعة سرقة مبلغ مالي من شقة بمنطقة التجمع .

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع،  من "جمعة. م"، يفيد باتهام خادمته "نجوى. س" بسرقة مبلغ مالي 69 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة نومه، وأكد أنه مؤمن كل مخارج ومداخل شقته بالحديد، ولا توجد أي علامات لدخول غريب الشقة.

وأوضح أن المتهمة سرقت المبلغ وتوجهت به لمنزل أسرتها بمنطقة المطرية، وبسؤالهم لها أنكرت سرقتها للمبلغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمة وبسؤالها أنكرت التهم المنسوبة إليها، وأقرت بأنها تعمل لديهم منذ 3 سنوات ولم يبدر منها أي أفعال تسيء لها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 

 


سرقة

حبس

نيابة القاهرة الجديدة

قسم التجمع

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