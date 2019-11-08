المستشارة الألمانية تتوجه إلى إيطاليا الإثنين المقبل فى زيارة رسمية

أ.ش.أ

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، إن المستشارة أنجيلا ميركل سوف تتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما يوم الإثنين المقبل.

وأضاف زايبرت - في تصريحات اليوم - أنه من المقرر أن تلتقي ميركل مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتى، لعقد محادثات ثنائيه تشمل العلاقات الثنائية والسياسة الأوربية، فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته، أشارت الخارجية الألمانية - في بيان اليوم - أن وزير الخارجية هايكو ماس، سوف يلتقي بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو، غدا السبت، لإجراء محادثات بمقر الوزارة في العاصمة الألمانية برلين.