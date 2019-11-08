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المرور: إغلاق شارع الهرم جزئيا سيكون ليلا وينتهى 6 صباحا بدون تحويلات

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:19 ص
المرور: إغلاق شارع الهرم جزئيا سيكون ليلا وينتهى 6 صباحا بدون تحويلات اعمال تطوير-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أكد مصدر امنى، أن عملية الغلق الجزئى

بشارع الهرم

 بالإتجاهين ستكون لمدة 3 أيام، على أن تكون الأعمال ليلا فقط، وستبدأ فى الساعة الـ 12 صباحا وتنتهى الساعة 6 صباح اليوم التالى بدء من اليوم الجمعة الموافق 8/11/2019 وتنتهى فى الساعة الـ 5 من صباح يوم الأحد الموافق 10/11/2019. 
 
وأوضح المصدر، أن عملية الغلق لن تكون على مدار الـ 24 ساعة خلال المدة المحددة لها، ولكن ستكون لمدة 6 ساعات فقط دون غلق كلى أو إجراء اى تحويلات مرورية، أو توقف لحركة المرور، وتترك إدارة مرور الجيزة، حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الإتجاهين، وستتوقف الأعمال الساعة الـ 6 صباحا خلال 3 أيام. 
 
ولفت المصدر، إلى أن الغلق الذى تشرف عليه إدارة مرور الجيزة، يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالإتجاهين  مما يستلزم اجراء غلق جزئي للشارع . 
 
كانت محافظة الجيزة، أعلنت عن غلق جزئى لشارع الهرم لمدة 3 أيام، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المروري  بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة. 
 
وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالمارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال .
 
 
 
 
 

 


مرور الجيزة

شارع الهرم

غلق جزئى

اعمال نقل مرافق

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