المركز الثقافى القبطى يفتح باب التقدم لمسابقة مكرم مهنى للإبداع العلمى

كتبت سارة علام

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عن فتح باب قبول الأبحاث المشاركة في مسابقة مكرم مهني للإبداع العلمي لعام 2020، لشباب وكبار الباحثين في مجالات علوم الحياة life science، ويستمر قبول الأبحاث حتى نهاية ديسمبر 2019.



كان المركز أعلن عن جائزة سنوية تحمل اسم الدكتور مكرم مهني الذى يعد من رواد صناعة الدواء في مصر، تخليدًا لدوره، وتم اختيار مجال علوم الحياة للأبحاث المشاركة في المسابقة حيث أنه محور عمل صاحب الجائزة.



وتتيح هذه المسابقة الفرصة لكبار الباحثين وشباب الباحثين تحت أربعين عاما للمشاركة بأبحاثهم حيث تقوم اللجنة العلمية للمركز بتقييم الأبحاث المشاركة واختيار الفائز والإعلان عنه في حفل رسمي بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.



وتعد هذه هي السنة الرابعة لتلك المسابقة التى فاز بها العام الماضي أحمد شقير ، أستاذ أمراض الكبد والكلى بطب المنصورة عن فئة كبار الباحثين، وعماد باسيليوس الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة عن فئة شباب الباحثين.