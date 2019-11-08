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المتحدثة باسم الخارجية الروسية تعليقا على حديث ماكرون: كلام من ذهب

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:06 ص
المتحدثة باسم الخارجية الروسية تعليقا على حديث ماكرون: كلام من ذهب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات

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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون التى قال فيها إن حلف الناتو فى حالة "موت إكلينيكى" ووصفتها بأنها "كلام من ذهب".

وكتبت زاخاروفا على حسابها فى موقع "فيسبوك": "كلام من ذهب، حقيقة وتعكس الجوهر، وهى تعريف واضح للحالة الراهنة للناتو. لكن ملاحظة واحدة (على الرغم من أن هناك الكثير من الملاحظات). كيف يمكن لأوروبا بالضبط التحكم بمصيرها؟ فى القرن العشرين حربان عالميتان. فى القرن التاسع عشر وما قبله إلى غابر التاريخ حروب لا تنتهى و(تصدير أيديولوجيا) على أسنة الرماح ونصال السيوف".

 

روسيا

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ماريا زاخاروفا

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إيمانويل ماكرون

فرنسا

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