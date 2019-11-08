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القوى العاملة تسترد إيصال أمانة وقعه مصرى على بياض لحاجته للعمل فى إيطاليا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:31 ص
القوى العاملة تسترد إيصال أمانة وقعه مصرى على بياض لحاجته للعمل فى إيطاليا وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، "للمرة الثانية" فى استرداد إيصال أمانه لعامل مصرى وقعه على بياض مجبرا لصالح صاحب العمل عند بداية علاقة العمل لحاجته للعمل واستغلالا من صاحب العمل له لهذا الايصال فى حالة نشوب خلاف بينهما فى أثناء علاقة العمل.

وكان وزير القوى العاملة، قد أصدر توجيهات لمكتب التمثيل العمالية بإيطاليا بضرورة عقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل، وتقدم للمستشار العمالى بميلانو عزت عمران، للمرة الثانية المواطن "سعيد.أ.م" من محافظة الشرقية يطلب مساعدته فى الحصول على إيصال أمانه كان قد وقعه على بياض مجبرا لصالح صاحب العمل عند بداية علاقة العمل لحاجته للعمل.

 وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أنه تم استدعاء صاحب العمل والتفاوض معه الذى أقر بأنه مزق الايصال وتم توقيعه على إقرار بأن الايصال لاغى، وتم تسوية الخلاف المادى أمام المستشار العمالى عزت عمران والتوقيع أمامه بذلك.

وقال المستشار العمالى، إن المكتب تمكن من قبل بتسوية الخلاف المادى بين العامل وصاحب العمل بصورة ودية وحصل العامل على مبلغ 1175 يورو أى ما يعادل 21 ألف جنيه مصري.

ويناشد وزير القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالى بميلانو العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض ، موضحاً أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضى عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.

وقام مكتب التمثيل العمالى بعرض النتائج التى توصل إليها على السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو.

 

 

 


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