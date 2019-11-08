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القبض على موظف مفصول بالكهرباء بتهمة النصب والاحتيال فى الإسماعيلية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:01 م
القبض على موظف مفصول بالكهرباء بتهمة النصب والاحتيال فى الإسماعيلية متهم - أرشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم

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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية امن الإسماعيلية من القبض على موظف مفصول بالكهرباء اتهمه شاب حاصل على دبلوم تجارة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 85 ألف جنيه لتعيينه فى شركة الكهرباء على خلاف الحقيقة ولم يفى بالتزامه معه.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة من " عمر.س.م"32 عام حاصل على دبلوم تجارة ومقيم دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية بتضرره من "مصطفى .ا.ع"44 عام موظف بالكهرباء مفصول مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى 85 الف جنيه خمسة وثمانون الف جنيه بعد ايهامه على غير الحقيقة قدرته على تعيينه بشركة الكهرباء الا ان المشكو فى حقه لم يفى بالتزامه قبله.

وبإجراء التحريات تبين صدق ماجاء فى بلاغ الشاكى وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على المتهم وبالكشف الامنى عليه تبين انه سبق اتهامه فى العديد من قضايا النصب ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 قضايا بتهم "النصب، استيلاء ، شيك".

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر رقم 3817 لسنة 2019 جنح قسم ثالث الإسماعيلية بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق

 


الاسماعيلية

الاموال العامة

النصب والاحتيال

شركة الكهرباء

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