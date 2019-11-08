العلماء يكتشفون طريقة للقضاء على نمو البكتريا المسببة للأمراض المعدية

كتبت إيناس البنا

اكتشف فريق علمى وطبى من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكى مادة لقتل البكتيريا المسببة الأمراض المعدية.

خلال البحث الذى نشر في مجلة Nature حاول الباحثون دراسة كيف تفرز البكتيريا جزيئات مضادة للجراثيم عندما تصادف إنزيما مضادا للبكتيريا.

واكتشف الفريق الطبى جزيئا يساعد عادة البكتيريا على البقاء في ظل ظروف عصيبة، مثل التعرض للمضادات الحيوية، ولكن فى نفس الوقت يمكن استخدامه كسلاح مضاد للجراثيم من خلال تقنيات تطويره.

وِأشار العلماء إلى أن الإنتاج السريع للإنزيم يستنزف خلايا بالبكتيريا فتتعرض العمليات الخلوية الأساسية للخطر وتموت البكتيريا.

وقال أحد الباحثين:"هذا اكتشاف مهم له تداعيات محتملة على تطوير بدائل للمضادات الحيوية ، وهي أولوية عالمية في مكافحة مقاومة الميكروبات".