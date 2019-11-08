سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

العلاج الطبيعى: التأمين الصحى يشترط مسئولية "أخصائى" عن المراكز للتعاقد معها

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:00 ص
العلاج الطبيعى: التأمين الصحى يشترط مسئولية "أخصائى" عن المراكز للتعاقد معها الدكتور حافظ شوقى وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حافظ شوقى، وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن اللجنة العليا لإعداد وتطوير المعايير، بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، شكلت لجنة خاصة لتحديد معايير التعاقد مع مراكز العلاج الطبيعى، بالتأمين الصحى الجديد، مشيرا إلى أن أبرز تلك المعايير أن يكون المدير الفنى المسئول عن إدارة مركز العلاج الطبيعى، أخصائى علاج طبيعى حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة ومقيد بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

وأوضح شوقى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لأول مرة يتم وضع معايير للتعاقد مع القطاع الخاص العامل بالصحة، بكافة تخصصاته، ومن بينهم العلاج الطبيعى، لافتا إلى أن هيئة الرقابة والاعتماد، شكلت لجنة عليا للمعايير، وتم تكليفه بعضويتها، تشكيل لجنة خاصة بالعلاج الطبيعى.

وأشار وكيل العلاج الطبيعى، إلى أن المعايير ستركز على توافر معايير الأمان والسلامة للمرضى، خلال تقديم الخدمة العلاجية لهم بالمراكز، ووجود ملفات للمرضى خاصة بحالتهم.

 

 

 


نقابة العلاج الطبيعى

التامين الصحى الشامل

التعاقد مع التامين الصحى

شروط التعاقد مع التامين الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة