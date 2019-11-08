العلاج الطبيعى: التأمين الصحى يشترط مسئولية "أخصائى" عن المراكز للتعاقد معها

قال الدكتور حافظ شوقى، وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن اللجنة العليا لإعداد وتطوير المعايير، بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، شكلت لجنة خاصة لتحديد معايير التعاقد مع مراكز العلاج الطبيعى، بالتأمين الصحى الجديد، مشيرا إلى أن أبرز تلك المعايير أن يكون المدير الفنى المسئول عن إدارة مركز العلاج الطبيعى، أخصائى علاج طبيعى حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة ومقيد بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

وأوضح شوقى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لأول مرة يتم وضع معايير للتعاقد مع القطاع الخاص العامل بالصحة، بكافة تخصصاته، ومن بينهم العلاج الطبيعى، لافتا إلى أن هيئة الرقابة والاعتماد، شكلت لجنة عليا للمعايير، وتم تكليفه بعضويتها، تشكيل لجنة خاصة بالعلاج الطبيعى.

وأشار وكيل العلاج الطبيعى، إلى أن المعايير ستركز على توافر معايير الأمان والسلامة للمرضى، خلال تقديم الخدمة العلاجية لهم بالمراكز، ووجود ملفات للمرضى خاصة بحالتهم.