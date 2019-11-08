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"العاصمة الإدارية" توضح حقيقة إلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضيها

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:11 ص
"العاصمة الإدارية" توضح حقيقة إلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضيها العاصمة الإدارية الجديدة
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الادارية الجديدة "40 ألف فدان"، نتيجة انسحاب المطورين العقاريين، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة،  والتى نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الشركة أنه لا صحة لإلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة أو انسحاب أي مطور عقاري من مشروع العاصمة الإدارية، مُوضحةً أنه قد تم طرح أراضي المرحلة الأولى على ثلاثة طروحات.
 
ولفتت إلى أن الانتهاء بشكل كامل من كافة أراضي الطرح الأول والثاني، وكذلك الانتهاء من نسبة لا تقل عن 50% من أراضي الطرح الثالث، مُشيرةً إلى أنها مستمرة في استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على باقي أراضي المرحلة الأولى، وأنه سيتم تخصيص تلك الأراضي بمجرد فحص الطلبات المقدمة ودراستها والموافقة عليها فنياً ومالياً. 
 
وأوضحت الشركة، أنه قد تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 71% من إجمالي 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين على أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، لافتةً إلى أن انتقال موظفي الدولة لمقر الوزارات الجديدة بالحي الحكومي، سيساهم في جذب شرائح مختلفة من الاستثمارات، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على طروحات الأراضي وعمليات التسعير للمتر خلال الفترة المقبلة.
 
كما نفت الشركة ما تردد من  أنباء حول  إهدار كميات كبيرة من المياه لري المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة،  مُوضحةً أنه في الوقت الحالي يتم ري المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية من خلال توفير 100 ألف م3 مياه صرف صحي معالج من محطة "أوراسكواليا" الخاصة بالقاهرة الجديدة، والتي تبعد عن العاصمة الإدارية بمسافة 6 كم عن طريق القاهرة السخنة كمصدر ري مؤقت لحين الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالري في العاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأشارت الشركة إلى أنه من المُقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة الثلاثية لمعالجة مياه الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسليمها في 2021 المقبلن بطاقة إنتاجية تصل لـ 250 ألف متر مكعب يومياً، وباستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه. 
 
 
 
 

العاصمة الادارية

إهدار المياه

تقرير الشائعات

الحكومة تنفى

الحكومة ترد

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