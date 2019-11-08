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الصين تسجن سياسيا يابانيا سابقا مدى الحياة فى قضية مخدرات

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:18 ص
الصين تسجن سياسيا يابانيا سابقا مدى الحياة فى قضية مخدرات أرشيفية
رويترز

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أصدرت محكمة فى جنوب الصين، اليوم الجمعة، حكما بسجن سياسى يابانى سابق يبلغ من العمر 76 عاما مدى الحياة لمحاولته تهريب مخدرات داخل حقيبة سفر في 2013.

وقالت محكمة الشعب المتوسطة في إقليم قوانجتشو على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي إنها أصدرت حكما بسجن تاكوما ساكوراجي، عضو المجلس المحلي السابق في مقاطعة آيتشي اليابانية، لمحاولته تهريب 3.289 كيلوجرام من مخدر الميثامفيتامين إلى اليابان.

وألقي القبض على ساكوراجي أثناء تفتيش الحقيبة في مطار بايون في قوانغتشو.

وفي 2014 طالب ممثلو الادعاء في القضية بتطبيق عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن 15 عاما. وأرجأت المحكمة النطق بالحكم في القضية مرارا بدعوى تعقيدها.


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