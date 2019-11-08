الصراع فى أوكرانيا واستقبال المهاجرين محور لقاء البابا ورئيس ليتوانيا

كتبت فاطمة شوقى

كانت مسألة الصراع فى أوكرانيا واستقبال المهاجرين، محور اللقاء الذى جمع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان والرئيس الليتوانى جيتاناس نوسيدا، بالقصر الرسولى فى الفاتيكان صباح اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقال بيان صادر عن الفاتيكان ، إنه "خلال المحادثات الودية، تم التركيز على العلاقات الثنائية الجيدة وعلى مساهمة الكنيسة فى المجتمع، طوال تاريخ البلاد الذى عانى كثيرا فى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. كما جرى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مثل النهوض بالأسرة، استقبال المهاجرين والعدالة الاجتماعية.

وعلاوة على ذلك، أفاد البيان الى أنه "تمت معالجة بعض القضايا الإقليمية والدولية أيضًا، مثل السلام والأمن والصراع فى أوكرانيا، فضلاً عن الحاجة إلى مزيد من التضامن بين الدول الأوروبية لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجهه القارة العجوز".

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن الرئيس الليتوانى التقى بعدها أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، يرافقه المسؤول الفاتيكانى للعلاقات مع الدول، المونسنيور باول جالاجر.