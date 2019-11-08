سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصراع فى أوكرانيا واستقبال المهاجرين محور لقاء البابا ورئيس ليتوانيا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:32 م
الصراع فى أوكرانيا واستقبال المهاجرين محور لقاء البابا ورئيس ليتوانيا بابا الفاتيكان
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كانت مسألة الصراع فى أوكرانيا واستقبال المهاجرين، محور اللقاء الذى جمع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان والرئيس الليتوانى جيتاناس نوسيدا، بالقصر الرسولى فى الفاتيكان صباح اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقال بيان صادر عن الفاتيكان ،  إنه "خلال المحادثات الودية، تم التركيز على العلاقات الثنائية الجيدة وعلى مساهمة الكنيسة فى المجتمع، طوال تاريخ البلاد الذى عانى كثيرا فى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. كما جرى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مثل النهوض بالأسرة، استقبال المهاجرين والعدالة الاجتماعية.

وعلاوة على ذلك، أفاد البيان الى أنه "تمت معالجة بعض القضايا الإقليمية والدولية أيضًا، مثل السلام والأمن والصراع فى أوكرانيا، فضلاً عن الحاجة إلى مزيد من التضامن بين الدول الأوروبية لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجهه القارة العجوز".

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن الرئيس الليتوانى التقى بعدها أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، يرافقه المسؤول الفاتيكانى للعلاقات مع الدول، المونسنيور باول جالاجر.

 

 

 


بابا الفاتيكان

ليتوانيا

المهاجرين

أوكرانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة