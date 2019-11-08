السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف على قطعة أرض بأطفيح

نشبت مشاجرة بين 5 أشخاص بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض بأطفيح، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 5 أشخاص، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، نتيحة الخلاف على حيازة قطعة أرض.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين والأسلحة النارية المستخدمة فى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.