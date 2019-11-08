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الديوان الملكى الأردنى يعلن خطبة الأميرة راية بنت الحسين على صحفى بريطانى

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:46 م
الديوان الملكى الأردنى يعلن خطبة الأميرة راية بنت الحسين على صحفى بريطانى الصحفى البريطانى والأميرة راية بنت الحسين
كتب: أحمد جمعة

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أعلن الديوان الملكى الأردنى فى بيان رسمى له خطبة الأميرة راية بنت الحسين، على الصحفى البريطانى فارس نيد دونوفان.

 

وقال الديوان الملكى إن الخطبة تمت يوم السبت الماضى، متقدماً  بخالص تهانيه للأميرة راية وللسيد دونوفان بهذه المناسبة .

 

يشار إلى أن الأميرة راية، المولودة للملك الحسين بن طلال، والملكة نور الحسين فى التاسع من شهر فبراير عام 1986 حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا فى نيويورك بالأدب اليابانى، وتدرس حاليا الدكتوراة فى الأدب اليابانى فى جامعة كاليفورنيا.

 

وعمل الصحفى البريطانى خطيب الأميرة في العديد من الصحف الشهير مثل "تايمز"  و"ديلة ميل"، بالإضافة لتقديمه برنامج عن الأحداث الجارية  بي بي سى.

 

وأضافت الصحيفة أن  "نيد" هو ابن الروائية شانتال صوفيا، ورجل الأعمال باتريك دونوفان، وسبق لوالدته الزواج من الممثل البريطاني الشهير جوليان هوليواي.

 


الديوان الملكى الاردنى

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الاميره راية بنت الحسين

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