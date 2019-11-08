الدفاع التونسية: إنقاذ 74 شخصا عقب تعطل قاربهم قبالة سواحل صفاقس

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية إنقاذ 74 شخصا عقب تعطل قاربهم على بعد نحو 66 كيلومترا شمال شرقى مدينة صفاقس.



وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن وحدات بحرية تابعة لجيش البحر ووحدات تابعة للحرس البحرى تمكنت من إغاثة 74 تونسيا، تترواح أعمارهم بين 13 و50 عاما، وذلك إثر تلقى معلومة حول تواجد قارب معطل قبالة سواحل صفاقس.



وأضاف البيان أنه بالتحرى معهم اعترفوا بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس بهدف اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية فى إتجاه السواحل الإيطالية، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.