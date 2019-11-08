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الداخلية تداهم بحيرة المنزلة وتضبط 247 قطعة سلاح و5 أطنان حشيش

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:54 م
الداخلية تداهم بحيرة المنزلة وتضبط 247 قطعة سلاح و5 أطنان حشيش ترسانة أسلحة
كتب محمود عبد الراضى

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داهمت مدرعات الشرطة "بحيرة المنزلة" بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، بورسعيد، دمياط" لضبط التشكيلات العصابية المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتجار فـى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين، الذين يتخذون من البحيرة مأوىً لهم، وتمشيط المسطح المائى لضبط مخالفات الصيد لإستمرار إحكام السيطرة الأمنية وبث الطمأنينة لدى المواطنين.

ونجحت الحملات المكبرة برئاسة اللواء علاء الدين سليم رئيس قطاع

الأمن العام

بالتنسيق مع مديريات الأمن المعنية والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقطاع الأمن المركزي، خلال 3 أشهر في ضبط 78 عنصر إجرامي "62 بأمن الدقهلية – 16 بأمن دمياط".

واستهدفت الحملات عنصر شديدة الخطورة "مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية- "مسجل شقى خطر- فرض سيطرة" سبق إتهامه فـى 13 قضية "سرقة بالإكراه، بلطجة، سلاح نارى، ضرب" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات وسلاح "، مما أدى لمقتله إثر تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع القوات بمكان إختبائه بدائرة مركز شرطة صان الحجر بأمن الشرقية، وعثر بجوار على "بندقية آلية- 7 خزينة- طبنجة- 166 طلقة مختلفة الأعيرة- 190 قرص مخدر  مبلغ مالي".

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 247 قطعة سلاح نارى عبارة عن "46 بندقية آلية- 94 بندقية خرطوش- 5 طبنجة- 102 فرد محلى- 1076طلقة مختلفة الأعيرة"، فضلاً عن ضبط 178 قضية إتجار بمضبوطات بلغت "330,385 كيلو جرام لمخدر البانجو- 4976,530 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,763 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 723 قرص مخدر"، بحوزة 371 متهم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 11 متهما ارتكبوا 7 حوادث سرقات متنوعة، و33 قطعة سلاح أبيض "20 سكين، 11 مطواة، سيف، خنجر".

وأثمرت الجهود عن تنفيذ 42640 حكما " 129جناية –16939 جزئى ومستأنف –13228غرامة  و12344 مخالفة "، من بينها 2 بالمؤبد، بإجمالي 6766 محكوم عليه، فضلاً عن ضبط 23 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وضبط  2392 قضية "ثروة سمكية، زراعية ومستلزمات إنتاج زراعى، بيئة ومحميات طبيعية، منافع رى وصرف".

 


السجون

بحيرة المنزلة

سلاح

بؤر اجرامية

خارجون عن القانون

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