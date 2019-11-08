سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لضمان الاتفاقيات المستقبلية بين الأكراد ودمشق

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:51 م
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لضمان الاتفاقيات المستقبلية بين الأكراد ودمشق العدوان التركى على سوريا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة ، إن روسيا مستعدة للعمل كضامن للاتفاقيات بين الفصائل الكردية والحكومة السورية.

وأضافت زاخاروفا - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "مهمتنا هي تسهيل هذا الحوار، وربما ضمانه، والتنفيذ المستقبلي للاتفاقيات إذا تم التوصل إليها".

وأشارت زاخاروفا، ردا على المفاوضات المحتملة بين الأكراد والحكومة السورية، وانضمام القوات الكردية إلى الجيش السوري ، إلى أنه من حيث الشكل والكيفية، يجب أن تقرر هذه المسألة مباشرة، من قبل دمشق والفصائل الكردية ذات العلاقة.

وكان القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أكد - في وقت سابق - وجود شرطين أساسيين للأكراد للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الأول، أن تكون الإدارة القائمة حاليا جزءا من إدارة سوريا عامة ضمن الدستور ، والثاني، أن تكون لـ"قوات سوريا الديمقراطية" كمؤسسة استقلالية، أو أن تكون لها خصوصيتها ضمن منظومة الحماية العامة لسوريا.


سوريا

الاكراد

اخبار سوريا

دمشق

روسيا

الخارجيه الروسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إكسترا نيوز تبث فيديو حول استمرار العدوان التركى على سوريا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:16 م

تعرف على خسائر قوات تركيا فى شمال سوريا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:47 م

بومبيو : القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:14 م

"عرب الميادين" فوضى تفاقم جراح الشعوب وأزماتهم.. بين الحرب الأهلية وتظاهرات محتدة لبنان لا يهدأ.. بلاد اليمن الذى لم يعد سعيدا يواجه الأزمات الاقتصادية والإنسانية.. وفوضى سوريا منذ 2011 تسبب ضعف مؤسساتها

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة