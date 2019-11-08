الخارجية الروسية: سياسة أمريكا لمواجهة إيران مدمرة وقصيرة النظر

أ.ش.أ

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المسار الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة إيران، بالمدمر وقصير النظر .

وقالت زاخاروفا - في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن هذا المسار الأمريكي مدمر وقصير النظر، فبدون مشاركة طهران من المستحيل إنشاء بنية أمنية إقليمية صلبة في الشرق الأوسط وإحلال الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان .

وأضافت: أن تخفيض طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ما كان له أن يحدث لولا توقف الولايات المتحدة عن تقويض الاتفاق النووي " .

وأوضحت أن ضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي في منشأة (فوردو) الإيرانية جرى بسبب السلوك الأمريكي تجاه طهران، مشيرة إلى أن واشنطن تعمل على تقويض الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

يُذكر أن إيران بدأت ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي واستأنفت التخصيب في منشأة (فوردو) النووية الواقعة تحت الأرض في 6 نوفمبر الجاري .