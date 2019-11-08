"التعليم" توجه المدارس بحصر التلاميذ متكررى الغياب المعرضين للتسرب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والمدارس بحصر أعداد التلاميذ فى مرحلة التعليم الأساسى متكررى الغياب والانقطاع المدرسى والمعرضين للتسرب من المدرسة، مع إعداد برامج تساهم بشكل كبير فى انتظام الطلبة فى المدارس بشكل يومى.



وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تسرب الطلاب من المدارس أمر فى غياية الخطورة لأنه يؤدى إلى ارتفاع نسب الأمية، كما أن التسرب يؤثر على ترتيب مصر فى التنافسية العالمية وجودة التعليم، مضيفة أنه يجب الانتباه لهؤلاء الطلبة المعرضين للتسرب لأنه فى غالب الأمر تكون ظروفهم الاقتصادية هى الدافع وراء تغيبهم عن المدرسة، ومن ثم يجب استيعابهم فى الوقت المناسب قبل تسربهم.