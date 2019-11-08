التحقيق في العثور على جثة فتاة بنهر النيل فى الوراق

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات في واقعة العثور على جثة طالبة تدعى " شهد. أ " تم العثور عليها بنهر النيل فى الوراق، وقررت النيابة تشريح الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة الوراق تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة بنهر النيل، وانتقل رجال الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، والتوصل لهويتها.

واستدعى رجال المباحث أسرة الفتاة الذين تعرفوا عليها، وأكدوا عدم وجود شبهة جنائية، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.