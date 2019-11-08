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التأمين الصحى الشامل تنصح أولياء الأمور بالاطمئنان على صحة الأطفال بالوحدات

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:22 ص
التأمين الصحى الشامل تنصح أولياء الأمور بالاطمئنان على صحة الأطفال بالوحدات التأمين الصحى الشامل تنصح أولياء الأمور
كتب وليد عبد السلام

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قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن جميع الأطفال مدرجين ضمن منظومة التأمين الشاملة فى محافظات المرحلة الأولى ونصحت أولياء الأمور باصطحاب الأطفال للكشف عليهم والاطمئنان على صحتهم بشكل دورى.
 
وأضافت منظومة التأمين الصحى، أن المنظومة الجديدة معنية بجميع أفراد الأسرة وليس نوعا أو شخصا بعينة وإنما تظل المجتمع كافة.
 
وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل أن جميع الخدمات للطفل متوفرة بالوحدات والمراكز بل ويوجد مستشفيات متخصصة لهم وكذلك أقسام كبرى لخدمتهم.
 
وأشارت منظومة التأمين الصحى الشامل أن الدولة توفر الدعم المالى الكافى لتوفير العلاج والأجهزة خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة.
 
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الصحة

التأمين الصحى

الاطفال

التامين الصحى الشامل الجديد

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