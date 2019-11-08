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البدوى: السودان يحتاج إلى 5 مليارات دولار دعما للميزانية لمنع انهيار الاقتصاد

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:50 م
البدوى: السودان يحتاج إلى 5 مليارات دولار دعما للميزانية لمنع انهيار الاقتصاد وزير المالية السودانى إبراهيم البدوى
رويترز

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قال وزير المالية السودانى إبراهيم البدوى، إن بلاده تحتاج إلى ما يصل لـ 5 مليارات دولار دعما للميزانية لتفادى انهيار اقتصادي وإنها ستدشن إصلاحات بعد الإطاحة بعمر البشير.

وقال وزير المالية في الحكومة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس لأ"رويترز"، إن البلاد تملك احتياطيات نقد أجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع.

ويعاني السودان من أزمة منذ خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال جنوب السودان في 2011.

وقال البدوي إن السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح لكن نحو 65 بالمئة من شعبه البالغ تعدداه 44 مليون يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية.  


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