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الاتحاد الأوروبى يقدم دعما إضافيا لليمن بقيمة 79 ملیون یورو

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:34 م
الاتحاد الأوروبى يقدم دعما إضافيا لليمن بقيمة 79 ملیون یورو أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الاتحاد الأوربي، الیوم الجمعة ، اعتماد مساعدات إضافية لليمن بقيمة 79 ملیون یورو.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التعاون الدولي والتنمیة نیفین میمیكا - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - " إن هذا الدعم سیساعد في الحفاظ على توفیر الخدمات العامة مثل الصحة والتعلیم ، بالإضافة إلى تحفیز القطاع الخاص" ، مشيرا إل أن الیمن بلد مزقته الصراعات ودمره العنف لكنه أیضا بلد مليء بالمرونة وریادة الأعمال .

ولفت إلى أن الاستثمار في التنمیة باليمن أمر بالغ الأھمیة وأن دعم الاتحاد الأوروبي لليمن وصل إلى 323 ملیون یورو منذ بدایة الأزمة.


اليمن

الاتحاد الاوربى

دعم لليمن

اخبار اليمن

اليمن اليوم

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