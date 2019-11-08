الإنقاذ النهرى ينتشل جثة طالبة غرقت بمياه النيل فى الوراق

كتب عبد الرحمن سيد

انتشل رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة جثة طالبة بعد غرقها بمياه النيل بجوار معدية الوراق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بغرق فتاة بمياه نهر النيل بمنطقة الوراق، وعلى الفور تم إخطار عمليات الحماية المدنية، وتم الدفع برجال الإنقاذ النهرى، وتم انتشال جثة الفتاة.

وتبين أن الجثة الفتاة تبلغ من العمر 14 سنة، ترتدى بنطلونا وفانلة ولا توجد بها أى آثار للتعذيب أو إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.